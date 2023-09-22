«Даллас» заключил негарантированный контракт с Декстером Деннисом

Теги переходы Даллас НБА университет Техас A&M Баскетбол

«Даллас» подписал атакующего защитника Декстера Денниса (24 года, 196 см), тем самым полностью сформировав ростер из 21 человека на предстоящий тренировочный лагерь. Контракт с баскетболистом является негарантированным.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Деннис в этом году выпустился из университета. В сезоне-2022/23 за университет Техас A&M его показатели составили 9,5 очка и 5,7 подбора при 39,2% с игры и 31% из-за дуги.

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