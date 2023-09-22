Дуэйн Уэйд о финале-2011: «Хосе Хуан Бареа изменил ход серии. Никто не отдает ему должное, но у нас не было на него ответа»

Теги Даллас Хосе Хуан Бареа Дирк Новицки Джейсон Терри Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

3-кратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд стал гостем шоу 3-кратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа.

Уэйд ответил на вопрос, что не получилось у «Майами» в финале-2011 против «Далласа».

«Рик Карлайл и его штаб переиграли нас в подготовке, Дирк [Новицки], Джейсон Терри и [Джейсон] Кидд переиграли нас на паркете. Но этот малыш, Джей Джей Бареа, – никто не отдает ему должное. Бареа был тем, кто изменил ход серии. У нас не было на него ответа.

Ладно, Дирк, – вы знаете, что он будет делать. Удонис Хаслем, создавай ему трудности. Постарайся сделать так, чтобы он не попадал 50 процентов с игры. Пусть у него будет не лучший вечер, но он наберет свои 20 очков.

Джейсон Терри, уходящий вправо, – его не остановить. Мы все это знали. Но никто не планировал, что маленький Джей Джей выйдет и выдаст свой перфоманс», – сказал Уэйд.

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1 комментарий

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jason82
Я помню как он с Лейкерс в том плов играл. Чувак молодчик вообще. 180 см нет даже.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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