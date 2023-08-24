Эрик Споэльстра: «Дуэйн Уэйд планирует поездку на Филиппины. Его здесь очень любят и почитают»
Член Зала славы Дуэйн Уэйд намерен впервые посетить Филиппины, рассказал главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра, который сам является филиппинцем по материнской линии.
«Дуэйн рассказал мне о своем желании приехать на Филиппины этим летом, еще до вступления в Зал славы. Его здесь очень любят и почитают, и мне бы хотелось, чтобы он смог познакомиться с культурой и фанатской базой. Так что посмотрим. Надеюсь, в одно из межсезоний мы с ним сможем это сделать», – сказал Споэльстра в интервью Rаppler.
Филиппины примут предстоящий чемпионат мира по баскетболу, который стартует завтра, 25 августа.
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