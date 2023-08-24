Эрик Споэльстра: «Дуэйн Уэйд планирует поездку на Филиппины. Его здесь очень любят и почитают»

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Член Зала славы Дуэйн Уэйд намерен впервые посетить Филиппины, рассказал главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра, который сам является филиппинцем по материнской линии.

«Дуэйн рассказал мне о своем желании приехать на Филиппины этим летом, еще до вступления в Зал славы. Его здесь очень любят и почитают, и мне бы хотелось, чтобы он смог познакомиться с культурой и фанатской базой. Так что посмотрим. Надеюсь, в одно из межсезоний мы с ним сможем это сделать», – сказал Споэльстра в интервью Rаppler.

Филиппины примут предстоящий чемпионат мира по баскетболу, который стартует завтра, 25 августа.

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