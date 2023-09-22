Кристиан Вуд о переходе в «Лейкерс»: «Мечта всей жизни сбылась»

Теги Лейкерс НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Новобранец «Лейкерс» Кристиан Вуд поделился эмоциями после подписания контракта с командой из Лос-Анджелеса.

«Это потрясающее чувство. Воплощение мечты. Мечта всей жизни сбылась.

Следил за этой командой с самого детства. Находиться здесь просто невероятно, и атмосфера в раздевалке великолепная», – сказал Вуд в эфире Spectrum SportsNet.

В 67 матчах за «Маверикс» в сезоне-2022/23 Вуд набирал 16,6, очка, 7,3 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

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