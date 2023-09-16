Серж Ибака стал игроком «Баварии»

Чемпион НБА 2019 года (33 года, 208 см) подписал 1-летний контракт с мюнхенской «Баварией».

Ибака стал свободным агентом в феврале этого года после отчисления из «Индианы», которая заполучила игрока из «Милуоки» в результате крупного обмена перед дедлайном.

В минувшем сезоне центровой провел 16 матчей за «Бакс», набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

Ибака является чемпионом НБА в составе «Торонто». За 14 сезонов в лиге центровой провел 919 матчей (697 в стартовой пятерке), набирая в среднем 12,0 очка, 7,1 подбора и 1,9 блок-шота.

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Фото: «Бавария»