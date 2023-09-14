Дино Радончич продолжит карьеру в «Баварии»

« » объявила о переходе легкого форварда сборной Черногории Дино Радончича (24 года, 202 см).

Контракт заключен по схеме «1+1».

Черногорец родился в немецком городе Гисен, а также выступал в «Реале» под руководством нынешнего главного тренера «Баварии» .

В прошедшем сезоне Радончич играл за «Сарагосу», набирая 4,1 очка и 3,8 подбора за 16 минут на паркете в среднем за матч.

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