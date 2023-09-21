У тренеров Евролиги с нового сезона будет две возможности запросить повтор спорного момента во время матча
Евролига вводит для главных тренеров дополнительную возможность запроса «челленджа» с просмотром повтора спорного момента.
Об этом рассказал главный тренер «Жальгириса» Казис Максвитис, который недавно вместе с коллегами побывал в штаб-квартире Евролиги.
«Существенных изменений нет. Одним из них является правило тренерского «челленджа» – отныне мы сможем использовать два вместо одного.
У судей будет меньше возможностей останавливать игру, чтобы не затягивать процесс», – сказал Максвитис.
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