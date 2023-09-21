У тренеров Евролиги с нового сезона будет две возможности запросить повтор спорного момента во время матча

вводит для главных тренеров дополнительную возможность запроса «челленджа» с просмотром повтора спорного момента.

Об этом рассказал главный тренер « » , который недавно вместе с коллегами побывал в штаб-квартире Евролиги.

«Существенных изменений нет. Одним из них является правило тренерского «челленджа» – отныне мы сможем использовать два вместо одного.

У судей будет меньше возможностей останавливать игру, чтобы не затягивать процесс», – сказал Максвитис.

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty