У тренеров Евролиги с нового сезона будет две возможности запросить повтор спорного момента во время матча

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague судьи Казис Максвитис Баскетбол

Евролига вводит для главных тренеров дополнительную возможность запроса «челленджа» с просмотром повтора спорного момента.

Об этом рассказал главный тренер «Жальгириса» Казис Максвитис, который недавно вместе с коллегами побывал в штаб-квартире Евролиги.

«Существенных изменений нет. Одним из них является правило тренерского «челленджа» – отныне мы сможем использовать два вместо одного.

У судей будет меньше возможностей останавливать игру, чтобы не затягивать процесс», – сказал Максвитис.

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