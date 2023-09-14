В новом сезоне перед каждой игрой Евролиги один из судей будет встречаться с капитанами команд на площадке, чтобы обсудить предстоящий матч, соблюдение правил и фэйр-плэй

Теги Turkish Airlines EuroLeague судьи Баскетбол

В четверг в Барселоне состоялась ежегодная встреча, на которой по одному игроку от каждого клуба Евролиги встретились с руководством турнира для обсуждения актуальных вопросов в преддверии нового сезона.

Главное нововведение – перед каждой игрой Евролиги судьи и капитаны команд отныне будут проводить короткие встречи на площадке.

На этих встречах можно будет задать вопросы по правилам и получить любую другую необходимую информацию, а игрокам будет напоминаться о необходимости играть в соответствии с правилами и соблюдать фэйр-плэй.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Перемен! «Детройт»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Чугунов
С предвкушением жду новый сезон лучшей лиги Европы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий