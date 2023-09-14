В новом сезоне перед каждой игрой Евролиги один из судей будет встречаться с капитанами команд на площадке, чтобы обсудить предстоящий матч, соблюдение правил и фэйр-плэй

В четверг в Барселоне состоялась ежегодная встреча, на которой по одному игроку от каждого клуба Евролиги встретились с руководством турнира для обсуждения актуальных вопросов в преддверии нового сезона.

Главное нововведение – перед каждой игрой Евролиги судьи и капитаны команд отныне будут проводить короткие встречи на площадке.

На этих встречах можно будет задать вопросы по правилам и получить любую другую необходимую информацию, а игрокам будет напоминаться о необходимости играть в соответствии с правилами и соблюдать фэйр-плэй.

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