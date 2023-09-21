«Хьюстон» заключил с Бобаном Марьяновичем частично гарантированный контракт

« » и свободный агент (35 лет, 224 см) договорились о продлении контракта на сезон-23/24.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Рокетс» выписали сербскому баскетболисту частично гарантированный контракт на 2,89 миллиона долларов (1,3 миллиона гарантированы).

Марьянович стал игроком «Рокетс» летом 2022 года в результате обмена из «Далласа». В минувшем игровом году Бобан провел за команду 31 матч, набирая 3,3 очка и 1,9 подбора в среднем за встречу.

Для Марьяновича предстоящий сезон станет 9-м в . Ранее он играл за «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию» и «Даллас».

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

«В Китае смотрят на количество очков, здесь все иначе». Новый разыгрывающий ЦСКА – об игре с Эриком Бледсоу, опыте в сборной США и Call of Duty

США не должны считаться фаворитами турниров ФИБА. Баскетбол НБА слишком отдалился от европейского