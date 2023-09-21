«Хьюстон» заключил с Бобаном Марьяновичем частично гарантированный контракт

Теги переходы Хьюстон НБА Бобан Марьянович Баскетбол

«Хьюстон» и свободный агент Бобан Марьянович (35 лет, 224 см) договорились о продлении контракта на сезон-23/24.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Рокетс» выписали сербскому баскетболисту частично гарантированный контракт на 2,89 миллиона долларов (1,3 миллиона гарантированы).

Марьянович стал игроком «Рокетс» летом 2022 года в результате обмена из «Далласа». В минувшем игровом году Бобан провел за команду 31 матч, набирая 3,3 очка и 1,9 подбора в среднем за встречу.

Для Марьяновича предстоящий сезон станет 9-м в НБА. Ранее он играл за «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию» и «Даллас».

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2 комментария

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Tim Timson
Ответ OlegTs
Лигой таки правят агенты. Хоть режьте, не пойму зачем НБА такой центровой. Ховард на Тайване, а Бобан в Хьюстоне, ну абсурд же.
Ховард токсик, а Марьянович всем друг и весельчак, и свои 5 минут он проведет повеселее Тайванчика)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OlegTs
Лигой таки правят агенты. Хоть режьте, не пойму зачем НБА такой центровой. Ховард на Тайване, а Бобан в Хьюстоне, ну абсурд же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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