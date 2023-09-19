Суперкубок Адриатической лиги. 1/2 финала. «Партизан» – «Игокеа», «Будучность» против «Студентски Центар»
Сегодня пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Адриатической лиги.
Сербский «Партизан» встретится с боснийским клубом «Игокеа», в дерби черногорских команд «Будучность» сыграет со «Студентски Центар».
Суперкубок Адриатической лиги
Подгорице, Черногория
1/2 финала
Партизан Сербия – Игокеа Босния и Герцеговина
19 сентября. 19:00
Будучность Черногория – Студентски Центар Черногория
19 сентября. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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