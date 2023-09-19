Суперкубок Адриатической лиги. 1/2 финала. «Партизан» – «Игокеа», «Будучность» против «Студентски Центар»

Сегодня пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Адриатической лиги.

Сербский «Партизан» встретится с боснийским клубом «Игокеа», в дерби черногорских команд «Будучность» сыграет со «Студентски Центар».

Суперкубок Адриатической лиги

Подгорице, Черногория

1/2 финала

Партизан Сербия – Игокеа Босния и Герцеговина

19 сентября. 19:00

Будучность Черногория – Студентски Центар Черногория

19 сентября. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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