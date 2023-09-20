Если Лилларда обменяют в любую другую команду, кроме «Майами», он снова запросит обмен в «Хит» (Miami Herald)

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Обозреватели «Майами» Бэрри Джексон и Энтони Чэнг из Miami Herald опубликвали новую статью, рассказывающую о последних событиях вокруг обмена разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Журналисты выделили один самый важный тезис.

«Если Лиллард будет обменян в любую другую команду, кроме «Майами», то, как ожидается, он снова запросит обмен в «Хит», – пишут Джексон и Чэнг.

Тренировочные лагеря команд НБА начинаются в первых числах октября.

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8 комментариев

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kern-dll
Ответ Nadert@
Лига давно упустила момент, когда следовало наказывать игроков за такую наглость.
за что тут наказывать? за слухи от бабок у подъезда?
+8
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+8
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Nadert@
Лига давно упустила момент, когда следовало наказывать игроков за такую наглость.
+8
-1
+7
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рваные титьки Эла Хорфорда
Miami Herald
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Райли Карри
Если Лилларда обменяют в любую другую команду, кроме «Казани», он снова запросит обмен в «УНИКС» (Вечерняя Казань)
+2
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Tim Timson
женихи из Майами)
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Свежий
Вот она, настоящая преданность будущему клубу! 🥴
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Xell
У него это не получится. Другой клуб за Лилларда попросит полцарства а Майами не отдаст. В последнее время Лиллард стал дурачком. Но это его проблема))
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hodor 12
Ищу работу. Работать не хочу, зарплату получу... Писать : демьян @ лиллард точка ру
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