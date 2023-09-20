Если Лилларда обменяют в любую другую команду, кроме «Майами», он снова запросит обмен в «Хит» (Miami Herald)
Обозреватели «Майами» Бэрри Джексон и Энтони Чэнг из Miami Herald опубликвали новую статью, рассказывающую о последних событиях вокруг обмена разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Журналисты выделили один самый важный тезис.
«Если Лиллард будет обменян в любую другую команду, кроме «Майами», то, как ожидается, он снова запросит обмен в «Хит», – пишут Джексон и Чэнг.
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