Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг: «Появились сообщения, что «Хит» якобы понятия не имеют, что хотят «Блэйзерс» за Лилларда. Это неправда»

Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг рассказал, что в вопросе обмена « » известен пакет активов, который просит за него команда из Орегона.

«Появились сообщения, что «Хит» якобы понятия не имеют, чего хотят «Блэйзерс». Я однозначно скажу вам, что это неправда. Аарон Гудвин знает, чего хотят «Блэйзерс», следовательно «Хит» знают, чего хотят «Блэйзерс».

Любой, кто утверждает, что фронт-офис «Майами» не знает пожеланий « », лжет», – сказал Мэрэнг в эфире своего шоу.

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