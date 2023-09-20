Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг: «Появились сообщения, что «Хит» якобы понятия не имеют, что хотят «Блэйзерс» за Лилларда. Это неправда»
Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг рассказал, что в вопросе обмена Дэмиана Лилларда «Майами» известен пакет активов, который просит за него команда из Орегона.
«Появились сообщения, что «Хит» якобы понятия не имеют, чего хотят «Блэйзерс». Я однозначно скажу вам, что это неправда. Аарон Гудвин знает, чего хотят «Блэйзерс», следовательно «Хит» знают, чего хотят «Блэйзерс».
Любой, кто утверждает, что фронт-офис «Майами» не знает пожеланий «Портленда», лжет», – сказал Мэрэнг в эфире своего шоу.
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Возможно пошли сдвиги по сделке.