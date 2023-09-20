Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг: «Появились сообщения, что «Хит» якобы понятия не имеют, что хотят «Блэйзерс» за Лилларда. Это неправда»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг рассказал, что в вопросе обмена Дэмиана Лилларда «Майами» известен пакет активов, который просит за него команда из Орегона.

«Появились сообщения, что «Хит» якобы понятия не имеют, чего хотят «Блэйзерс». Я однозначно скажу вам, что это неправда. Аарон Гудвин знает, чего хотят «Блэйзерс», следовательно «Хит» знают, чего хотят «Блэйзерс».

Любой, кто утверждает, что фронт-офис «Майами» не знает пожеланий «Портленда», лжет», – сказал Мэрэнг в эфире своего шоу.

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4 комментария

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Antony78
неправда, это сам Портленд не знает, что они хотят за Лилларда
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VKing24
Когда же это закончится?(
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Pets live
Что-то много шумихи поднялось за последние 3 дня вокруг обмена...
Возможно пошли сдвиги по сделке.
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Tim Timson
Ответ VKing24
Когда же это закончится?(
он потом ещё медосмотр не пройдет скажут. так что закладывался на то что до начала чемпа ничего не случится)
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