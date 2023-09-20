Джейсон Тейтум сделал новую татуировку, состоящую из кадров четырех различных фильмов. Актер Уилл Смит отреагировал

Форвард « » сделал новую татуировку и продемонстрировал ее в соцсети.

Тейтум сложил слово «Life» (англ. жизнь) из фрагментов четырех кинофильмов: «Джон Кью», «Правила съема: Метод Хитча», «Белые люди не умеют прыгать» и «Суперсемейка».

Актер Уилл Смит, который исполнил главную роль в картине из второй части татуировки, отреагировал в соцсети: «Мне нужно знать, почему именно этот кадр».

«Потом поговорим», – ответил Тейтум, добавив смеющийся смайлик.

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