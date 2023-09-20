Джейсон Тейтум сделал новую татуировку, состоящую из кадров четырех различных фильмов. Актер Уилл Смит отреагировал

Теги светская хроника Бостон НБА фото Джейсон Тейтум Уилл Смит Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум сделал новую татуировку и продемонстрировал ее в соцсети.

Тейтум сложил слово «Life» (англ. жизнь) из фрагментов четырех кинофильмов: «Джон Кью», «Правила съема: Метод Хитча», «Белые люди не умеют прыгать» и «Суперсемейка».

Актер Уилл Смит, который исполнил главную роль в картине из второй части татуировки, отреагировал в соцсети: «Мне нужно знать, почему именно этот кадр».

«Потом поговорим», – ответил Тейтум, добавив смеющийся смайлик.

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1 комментарий

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Streetbor
нам срочно нужен бенадрил, очень много бенадрила😁
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