Джейсон Тейтум: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум заявил, что хочет стать одним из величайших игроков в истории НБА.
«Я хотел бы оказаться в четверке лучших игроков в истории «Селтикс». Лэрри Берд, Билл Расселл, Пол Пирс... Они проложили путь. Этих парней объединяет то, что у них есть чемпионские перстни. Мне нужно выиграть чемпионат, чтобы меня считали одним из этих парней.
Хочу стать одним из величайших игроков в истории. Хочу, чтобы меня запомнили как победителя, и я верю, что так и будет», – сказал Тейтум.
Но настрой хороший