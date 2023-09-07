Джейсон Тейтум: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории»

Теги Лэрри Берд Бостон Пол Пирс НБА Билл Расселл Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум заявил, что хочет стать одним из величайших игроков в истории НБА.

«Я хотел бы оказаться в четверке лучших игроков в истории «Селтикс». Лэрри Берд, Билл Расселл, Пол Пирс... Они проложили путь. Этих парней объединяет то, что у них есть чемпионские перстни. Мне нужно выиграть чемпионат, чтобы меня считали одним из этих парней.

Хочу стать одним из величайших игроков в истории. Хочу, чтобы меня запомнили как победителя, и я верю, что так и будет», – сказал Тейтум.

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7 комментариев

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оле - топ юрген - клоп
Хоть и симпатизирую Бостону, и лично Тейтуму, но до величайшего в истории настолько далеко, что даже разговоры об этом неприличны)
Но настрой хороший
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Jan Paskel
на одной стороне весов Берд, на другой Тейтум... так себе взвешивание
+5
0
+5
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pele_kan
для начала неплохо бы стать хотя бы лучшим игроком в своей команде
+1
0
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B@SS
Стоктон и Мэллоун 2.0? ))
+1
-1
0
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