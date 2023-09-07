Джейсон Тейтум: «Хочу стать одним из величайших игроков в истории»

Форвард « » заявил, что хочет стать одним из величайших игроков в истории НБА.

«Я хотел бы оказаться в четверке лучших игроков в истории «Селтикс». , , ... Они проложили путь. Этих парней объединяет то, что у них есть чемпионские перстни. Мне нужно выиграть чемпионат, чтобы меня считали одним из этих парней.

Хочу стать одним из величайших игроков в истории. Хочу, чтобы меня запомнили как победителя, и я верю, что так и будет», – сказал Тейтум.

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