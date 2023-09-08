Звездный форвард «Селтикс» признался, что в последнее время начал чувствовать себя частью и по-настоящему полюбил город.

«Недавно стал чувствовать связь с Бостоном. Здесь я провел свою взрослую жизнь, здесь вырос мой сын, здесь вырос и изменился я сам. Я достиг очень многого. Это произошло так быстро, Бостон сыграл такую важную роль в моей жизни.

Понимаю, что за последние два года узнал больше, намного больше. Сначала казалось, что я живу здесь, но все еще являюсь парнем из Сент-Луиса. Я парень из Сент-Луиса. Теперь же я часть Бостона. Я и правда чувствую связь с городом и жителями Бостона.

Никогда не знаешь, что может случиться, но мне нравится играть за «Селтикс». Я нашел свое место в городе и мне все нравится. Я люблю местных болельщиков. Было бы очень трудно покинуть это место», – заявил Тейтум.

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