Джейсон Тейтум: «Недавно стал чувствовать связь с Бостоном. Мне было бы трудно покинуть это место»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что в последнее время начал чувствовать себя частью Бостона и по-настоящему полюбил город.

«Недавно стал чувствовать связь с Бостоном. Здесь я провел свою взрослую жизнь, здесь вырос мой сын, здесь вырос и изменился я сам. Я достиг очень многого. Это произошло так быстро, Бостон сыграл такую важную роль в моей жизни.

Понимаю, что за последние два года узнал больше, намного больше. Сначала казалось, что я живу здесь, но все еще являюсь парнем из Сент-Луиса. Я парень из Сент-Луиса. Теперь же я часть Бостона. Я и правда чувствую связь с городом и жителями Бостона.

Никогда не знаешь, что может случиться, но мне нравится играть за «Селтикс». Я нашел свое место в городе и мне все нравится. Я люблю местных болельщиков. Было бы очень трудно покинуть это место», – заявил Тейтум.

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3 комментария

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Van
Недавно это когда замаячил суперпупер макс контракт на много деняк? И когда подписали Брауна, доказав, что с этого пути не свернут)
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Andre'
вот прямо на днях.. до этого ну так себе..
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