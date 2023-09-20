«Панатинаикос» распродал новую форму всего за полдня

« » в понедельник представил новую форму на сезон-23/24 в двух цветах – зеленом и белом.

К 11 часам вторника все зеленые майки «Пао» были проданы. Еще через несколько часов в официальном магазине греческого клуба закончились и белые.

В центре новой майки «Панатинаикоса» расположен выдающийся памятник архитектурного искусства – афинский Акрополь – ставший ключевым элементом дизайна.

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»

Sportal.gr