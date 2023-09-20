«Панатинаикос» распродал новую форму всего за полдня

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос болельщики фото чемпионат Греции игровая форма Баскетбол

«Панатинаикос» в понедельник представил новую форму на сезон-23/24 в двух цветах – зеленом и белом.

К 11 часам вторника все зеленые майки «Пао» были проданы. Еще через несколько часов в официальном магазине греческого клуба закончились и белые.

В центре новой майки «Панатинаикоса» расположен выдающийся памятник архитектурного искусства – афинский Акрополь – ставший ключевым элементом дизайна.

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»

 Sportal.gr

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий