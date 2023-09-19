Дарран Хиллиард: «Одед Каташ не дал мне шанса проявить себя в «Маккаби». Это произошло по личным причинам»

Экс-игрок тель-авивского «Маккаби» признался, что у него есть вопросы к главному тренеру команды .

Хиллиард проводил на площадке в среднем менее 13 минут в Евролиге-22/23. Американец считает, что Каташ игнорировал его исключительно по соображениям личного характера.

«Это была очень сложная, худшая ситуация для меня, которая затронула не только меня, но и мою семью.

Было очень непросто. Я прекрасно понимал, что способен помочь команде, способен оказать влияние, будь то точный бросок или даже просто присутствие, опыт. Более всего меня расстраивало то, что я в состоянии помочь, но мне не дают такой возможности.

Я знаю на 100%, что это было сугубо личное. Каждый баскетбольный болельщик знает, на что я способен. Когда к тебе относятся так, будто ты посредственный игрок, сразу понимаешь, что тут нет никакой связи с баскетболом, это не профессиональный момент, нет, тут замешано только личное.

У меня нет ненависти к Одеду, я не считаю его плохим человеком. За пределами площадки мы похожи друг на друга, оба спокойные и тихие, но нет никаких сомнений в том, что я ему не нравился. Не знаю, с чего это началось, но помню, как мы с ним разговаривали после первого матча против «Жальгириса». Он сказал, что в силу определенных причин не доверяет мне.

Я не знаю, почему именно, вам лучше спросить его самого. У меня нет никаких сомнений в том, что это было личное. Было с его стороны что-то такое, что вызвало проблемы в наших отношениях», – рассказал Хиллиард.

Этим летом Хиллиард перешел из « » в «Каршияку».

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