Гай Пнини завершил игровую карьеру. 39-летний израильтянин присоединится к штабу тель-авивского «Маккаби»
Легкий форвард Гай Пнини завершил игровую карьеру.
39-летний израильтянин присоединится к штабу тель-авивского «Маккаби», в составе которого провел минувший сезон.
У Пнини была опция игрока на следующий сезон, но он решил стать тренером.
За карьеру Пнини пять раз выигрывал чемпионат Израиля, в 2014 в составе «Маккаби» стал победителем Евролиги.
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