Гай Пнини завершил игровую карьеру. 39-летний израильтянин присоединится к штабу тель-авивского «Маккаби»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля сборная Израиля Гай Пнини Баскетбол

Легкий форвард Гай Пнини завершил игровую карьеру.

39-летний израильтянин присоединится к штабу тель-авивского «Маккаби», в составе которого провел минувший сезон.

У Пнини была опция игрока на следующий сезон, но он решил стать тренером.

За карьеру Пнини пять раз выигрывал чемпионат Израиля, в 2014 в составе «Маккаби» стал победителем Евролиги.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий