Легкий форвард Гай Пнини завершил игровую карьеру.

39-летний израильтянин присоединится к штабу тель-авивского «Маккаби», в составе которого провел минувший сезон.

У Пнини была опция игрока на следующий сезон, но он решил стать тренером.

За карьеру Пнини пять раз выигрывал чемпионат Израиля, в 2014 в составе « » стал победителем .

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