Димитрис Итудис собирается покинуть пост главного тренера сборной Греции

Теги сборная Греции Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Димитрис Итудис подумывает о том, чтобы покинуть пост главного тренера греческой сборной, несмотря на то, что его контракт с Федерацией баскетбола Греции истекает в 2024 году, сообщает Gazzetta.gr.

Сборная Греции заняла 15-е место на чемпионате мира-2023, это худший результат в истории команды.

После вылета сборной с чемпионата мира Итудис отметил, что его контракт рассчитан до Олимпийских игр 2024 года.

«Меня попросили помочь, и я буду помогать в любой должности. Сейчас я главный тренер, и это большая честь. Когда турнир закончится, мы это обсудим. У нас есть соглашение, которое заканчивается на Олимпийских играх, и это все, что известно», – заявил Итудис 3 сентября.

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