Кайл Курич о возвращении в «Зенит»: «Мне важно, что клуб ставит перед собой самые высокие задачи»

Защитник Кайл Курич объяснил решение подписать контракт с « » в межсезонье-2023.

В СМИ сообщалось, что летом у Курича были варианты с клубами , включая « ».

«Мне важно, что «Зенит» ставит перед собой самые высокие задачи, хотим победить во всех турнирах. Еще один момент – возможность поработать с Паскуалем. И, наконец, тот факт, что моей семье очень понравилось жить в Петербурге. Один из самых красивых городов мира. Здесь много развлечений, очень свежая еда на любой вкус.

Любимое место в Петербурге? Пока могу выделить только рестораны. Но мы можем вернуться к этому вопросу через несколько месяцев», – заявил Курич.

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