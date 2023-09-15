Кевин Пантер: «В детстве у меня было две мечты: попасть в НБА и заботиться о своей семье. С годами они все более отдалялись друг от друга»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Адриатическая лига Кевин Пантер Баскетбол

Атакующий защитник «Партизана» Кевин Пантер в подкасте Swish Cultures поделился, как детская мечта о попадании в НБА с годами переросла в нечто большее.

«Честно говоря, это непросто. Во-первых, нужно спросить себя, что для вас действительно важно. Это номер один. Есть много факторов.

Я мог бы очень легко попасть в НБА, но в финансовом плане не смог бы сделать некоторые вещи, о которых мечтал. Когда я рос, у меня было две мечты. Первая – играть в НБА. А вторая мечта – заботиться о семье.

По мере взросления эти две мечты становились все более далекими друг от друга. Мне пришлось задуматься и понять, что важнее. В конце концов, нельзя играть в баскетбол вечно. Не позволяйте баскетболу использовать вас в своих интересах.

Когда я только приехал в Европу, я зарабатывал 40 000 долларов в год. Свой первый контракт на сумму более миллиона я подписал в шестом сезоне. Мне потребовалось ровно пять лет, чтобы пройти путь от 40 000 долларов до семизначного контракта.

Каждое лето я мучаюсь этим вопросом, стоит ли поехать в НБА. Готов ли я отказаться от многого ради чего-то неопределенного. В этом нет смысла. Это одна из причин, по которой я остаюсь. Придерживайтесь того, что у вас есть, придерживайтесь того, чего вы стоите. Такое ощущение, что у меня будут связаны руки.

Они могут «уволить» тебя в любой момент. Должны быть какие-то гарантии. Это все большая игра. И надо знать, как в нее играть», – сказал Пантер.

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1 комментарий

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Чудинов Дмитрий
Мысль понятна: "лучше синица в руках", особенно когда не чувствуешь в себе силы гнаться за журавлем.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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