Джулиус Ирвинг не включил Леброна Джеймса и Стефена Карри в Топ-10 игроков всех времен

Легенда НБА Джулиус Ирвинг в интервью Джой Де’Анджеле назвал свою десятку лучших игроков в истории лиги.

В Топ-10 Ирвинга вошли , Оскар Робертсон, , , , , Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун и Нэйт Арчибальд.

Чемпион НБА объяснил, почему не включил в десятку действующих звезд, таких как Стефен Карри и Леброн Джеймс.

«Они должны сначала закончить карьеру. Все, кого я назвал, закончили свои карьеры. Понимаю, что меня захейтят за этот список, но что поделаешь», – сказал 73-летний Ирвинг.

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