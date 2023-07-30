Джулиус Ирвинг не включил Леброна Джеймса и Стефена Карри в Топ-10 игроков всех времен
Легенда НБА Джулиус Ирвинг в интервью Джой Де’Анджеле назвал свою десятку лучших игроков в истории лиги.
В Топ-10 Ирвинга вошли Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун и Нэйт Арчибальд.
Чемпион НБА объяснил, почему не включил в десятку действующих звезд, таких как Стефен Карри и Леброн Джеймс.
«Они должны сначала закончить карьеру. Все, кого я назвал, закончили свои карьеры. Понимаю, что меня захейтят за этот список, но что поделаешь», – сказал 73-летний Ирвинг.
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