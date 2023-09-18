Тренер Дрю Хэнлен: «Если Тайриз Макси не сможет набирать по 25 очков в новом сезоне, я буду разочарован»

Теги Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Известный в НБА персональный тренер Дрю Хэнлен заявил о том, что у него большие ожидания от защитника «Филадельфии» Тайриза Макси, с которым он занимался в межсезонье.

«Если Тайриз Макси не сможет набирать по 25 очков в среднем за игру в новом сезоне, я буду разочарован», – сказал Хэнлен.

В минувшем сезоне 22-летний Макси набирал 20,3 очка за игру, реализуя 43,4% из-за дуги.

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1 комментарий

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McLARENf1
С учётом отсутствия Хардена, думаю, планку в 25 очков Макси преодолеет. Главное чтобы не сильно сказалось на % реализации
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