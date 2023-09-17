Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» встретится с «Миннесотой», «Лас-Вегас» – с «Чикаго»
Сегодня продолжится первый раунд плей-офф женской НБА.
«Коннектикут» встретится с «Миннесотой», «Лас-Вегас» – с «Чикаго».
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Второй матч
Коннектикут – Миннесота
17 сентября. 20.00
«Коннектикут» ведет в серии – 1-0
Лас-Вегас – Чикаго
17 сентября. 22.00
«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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