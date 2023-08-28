Бывший игрок НБА Ламар Одом рассказал о том, что во снах общается с покойной легендой « » .

«Кобе приходил ко мне во сне. За последний месяц он приснился мне примерно четыре раза.

Последний сон был очень ярким. Он сказал мне кое-что, мне этого никогда не забыть. У нас было бросковое соревнование, Кобе был хорош. Мы дошли до трехочковой дуги, правая сторона площадки, тогда он оглянулся на меня и произнес: «Загробная жизнь – не то, что люди себе представляют».

Я не знал, как это понимать. Он имел в виду, что скучает по своим девчонкам? Его миссия еще не выполнена? Надо стараться сделать все как можно скорее, потому что не знаешь, чего ожидать? Мне запали эти его слова», – признался Одом.

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