Ламар Одом: «Кобе приходит ко мне во снах»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Ламар Одом НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Ламар Одом рассказал о том, что во снах общается с покойной легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом.

«Кобе приходил ко мне во сне. За последний месяц он приснился мне примерно четыре раза.

Последний сон был очень ярким. Он сказал мне кое-что, мне этого никогда не забыть. У нас было бросковое соревнование, Кобе был хорош. Мы дошли до трехочковой дуги, правая сторона площадки, тогда он оглянулся на меня и произнес: «Загробная жизнь – не то, что люди себе представляют».

Я не знал, как это понимать. Он имел в виду, что скучает по своим девчонкам? Его миссия еще не выполнена? Надо стараться сделать все как можно скорее, потому что не знаешь, чего ожидать? Мне запали эти его слова», – признался Одом.

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7 комментариев

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timson
Кобе даже на том свете тренируется. мамба менталити
+8
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Булка пива
Ламар всё ещё плотно на крэке.
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Maturmalai
Надеюсь, не влажных.
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scorp19
Меньше надо курить
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Light Yagami
Почему все сразу о наркотиках подумали? Может, он наоборот после детокса: сознание растуманилось, начал видеть сны, запоминать их.
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Михаил Опякин
Ламар, мы заявили тебя на следующий матч
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