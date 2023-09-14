Майлз Тернер вспомнил матч, когда фанаты «Индианы» болели за «Лейкерс»: «Мы играли против Кобе Брайанта в мой первый год»

Теги Индиана Лейкерс Кобе Брайант НБА Пол Джордж Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер стал гостем подкаста Тео Пинсона Tidal League, где вспомнил домашний матч против «Лейкерс» Кобе Брайанта, проводящего прощальное турне в свой 20-й сезон в Лиге.

«Помню, как мы играли против Кобе Брайанта в мой первый год.

Мы всю встречу были впереди. Каждый раз, когда Кобе касался мяча, зрители кричали.

Концовка встречи, мы начинаем уступать – Кобе в одиночку начал камбэк. Разница в очках совсем незначительная, а мы вели с двузначной разницей всю игру. Он набирает 4 или 5 очков подряд, зрители ликуют. Пол Джордж попадает сумасшедший трехочковый в ответ, а болельщики: «Бу-у-у!»

Наши родные, *****, фанаты! Мы в итоге выиграли матч, Кобе смазал бросок или что-то такое. Но наша арена так хотела, чтобы «Лейкерс» выиграли», – сказал Тернер.

Брайант ту встречу завершил с 19 очками при 6 из 25 с игры (4 из 14 из-за дуги).

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