Майлз Тернер вспомнил матч, когда фанаты «Индианы» болели за «Лейкерс»: «Мы играли против Кобе Брайанта в мой первый год»

Центровой «Индианы» стал гостем подкаста Тео Пинсона Tidal League, где вспомнил домашний матч против «Лейкерс» , проводящего прощальное турне в свой 20-й сезон в Лиге.

«Помню, как мы играли против Кобе Брайанта в мой первый год.

Мы всю встречу были впереди. Каждый раз, когда Кобе касался мяча, зрители кричали.

Концовка встречи, мы начинаем уступать – Кобе в одиночку начал камбэк. Разница в очках совсем незначительная, а мы вели с двузначной разницей всю игру. Он набирает 4 или 5 очков подряд, зрители ликуют. попадает сумасшедший трехочковый в ответ, а болельщики: «Бу-у-у!»

Наши родные, *****, фанаты! Мы в итоге выиграли матч, Кобе смазал бросок или что-то такое. Но наша арена так хотела, чтобы « » выиграли», – сказал Тернер.

Брайант ту встречу завершил с 19 очками при 6 из 25 с игры (4 из 14 из-за дуги).

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