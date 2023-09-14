Майлз Тернер вспомнил матч, когда фанаты «Индианы» болели за «Лейкерс»: «Мы играли против Кобе Брайанта в мой первый год»
Центровой «Индианы» Майлз Тернер стал гостем подкаста Тео Пинсона Tidal League, где вспомнил домашний матч против «Лейкерс» Кобе Брайанта, проводящего прощальное турне в свой 20-й сезон в Лиге.
«Помню, как мы играли против Кобе Брайанта в мой первый год.
Мы всю встречу были впереди. Каждый раз, когда Кобе касался мяча, зрители кричали.
Концовка встречи, мы начинаем уступать – Кобе в одиночку начал камбэк. Разница в очках совсем незначительная, а мы вели с двузначной разницей всю игру. Он набирает 4 или 5 очков подряд, зрители ликуют. Пол Джордж попадает сумасшедший трехочковый в ответ, а болельщики: «Бу-у-у!»
Наши родные, *****, фанаты! Мы в итоге выиграли матч, Кобе смазал бросок или что-то такое. Но наша арена так хотела, чтобы «Лейкерс» выиграли», – сказал Тернер.
Брайант ту встречу завершил с 19 очками при 6 из 25 с игры (4 из 14 из-за дуги).
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