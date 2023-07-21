Карсен Эдвардс продолжит карьеру в «Баварии»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Бавария Карсен Эдвардс Баскетбол

Разыгрывающий Карсен Эдвардс (25 лет, 180 см) подписал контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Американец провел минувший сезон за «Фенербахче». Летом прошлого года защитник подписал с турецким клубом контракт на один год. Показатели в чемпионате Турции – 13,3 очка, 2,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

До перехода в турецкий клуб Эдвардс играл в НБА за «Бостон» и «Детройт».

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