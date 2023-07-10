Кори Уолден продолжит карьеру в «Галатасарае»

Разыгрывающий Кори Уолден (30 лет, 188 см) заключил соглашение с турецким « ».

Об этом информирует пресс-служба клуба.

Соглашение заключено по схеме «1+1».

Последние два года американец выступал в составе «Баварии», набирая 8,8 очка и 2,3 передачи в среднем за игру в сезоне-2022/23 .

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