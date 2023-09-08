Эдриан Воджнаровски: «Портленд» готов начать тренировочный лагерь с Лиллардом в составе»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Портленд» и разыгрывающий команды Дэмиан Лиллард готовы начать сезон в ситуации, когда запрос игрока на обмен так и не удовлетворен.

«Организация, равно как и сам Дэмиан Лиллард, полностью готова к тому, что тренировочный лагерь начнется с его участием. «Блэйзерс» будет выгодно понаблюдать за происходящим в первых 20-25 матчах сезона, чтобы увидеть, в каком направлении двигаются команды.

Такое ожидание может помочь «Портленду» оформить сделку с участием нескольких клубов. Вполне возможно, что именно так будет выглядеть обмен Лилларда», – сказал Воджнаровски.

Лиллард просил обменять его в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение клуба из Флориды.

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