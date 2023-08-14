Эдриан Воджнаровски: «Цель Хардена – доставить «Сиксерс» столько неудобств, чтобы они решились провести обмен»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о ситуации вокруг разыгрывающего Джеймса Хардена и «Филадельфии».
Журналист объяснил, что Харден активировал опцию, потому что понимал, что не получит денег, «близких к уровню «максималки». У «Сиксерс» не было никакого интереса обменивать разыгрывающего, потому что они так и не получили достойного предложения. Когда президент Дэрил Мори позвонил «Клипперс» и сказал, что сделки не произойдет, Харден принял решение выступить с заявлением.
«Цель Джеймса Хардена – доставить «Сиксерс» столько неудобств, чтобы они просто решили, что он им не нужен в тренировочном лагере, и провели обмен», – подвел итог Воджнаровски.
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вы пишите так словно речь о кавае леонарде там
не того товарища Fun Guy прозвали
так что удачи им с ним
Моури же ведет себя не очень красиво, требуя жирную компенсацию за 34-летнего пост-праймового Хардена, который взял опцию для того, чтобы уйти, который даже самим не нужен, раз продление ему не предлагали. Харден для Филы конечно не Пол для Клипперс, чтобы помогать ему с попаданием в желаемую команду, значимость Хардена для Филы почти никакая, но не для Моури. Некрасиво вести себя так по отношению к игроку, которому ты в общем то всей карьерой обязан.