Эдриан Воджнаровски: «Цель Хардена – доставить «Сиксерс» столько неудобств, чтобы они решились провести обмен»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о ситуации вокруг разыгрывающего Джеймса Хардена и «Филадельфии».

Журналист объяснил, что Харден активировал опцию, потому что понимал, что не получит денег, «близких к уровню «максималки». У «Сиксерс» не было никакого интереса обменивать разыгрывающего, потому что они так и не получили достойного предложения. Когда президент Дэрил Мори позвонил «Клипперс» и сказал, что сделки не произойдет, Харден принял решение выступить с заявлением.

«Цель Джеймса Хардена – доставить «Сиксерс» столько неудобств, чтобы они просто решили, что он им не нужен в тренировочном лагере, и провели обмен», – подвел итог Воджнаровски.

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4 комментария

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Максим Макеев
Ответ Fungus_Amongus
Когда Клипперс меняли Пола в Хьюстон ситуация была схожая. Пол хотел уйти в Хьюстон, которые не могли его приобрести как свободного агента, поэтому он активировал опцию и команды провели обмен. ЛАК отпустили Пола за пару средних возрастных игроков с истекающими контрактами, пару не особо ценных молодых и 30-й пик ближайшего драфта. Такие активы были бы нормальной компенсацией за 37-летнего Пола, но ему тогда только исполнилось 32 и его спад еще даже не начался. ЛАК не стали чинить препятствий Полу, долго торговаться, заламывать цену, типа ты же сам активировал опцию, поэтому обменяем тебя только если обмен сделает команду сильнее. Моури же ведет себя не очень красиво, требуя жирную компенсацию за 34-летнего пост-праймового Хардена, который взял опцию для того, чтобы уйти, который даже самим не нужен, раз продление ему не предлагали. Харден для Филы конечно не Пол для Клипперс, чтобы помогать ему с попаданием в желаемую команду, значимость Хардена для Филы почти никакая, но не для Моури. Некрасиво вести себя так по отношению к игроку, которому ты в общем то всей карьерой обязан.
он требует тэрренса мэнна о чем писал чарания 9 августа назвав тэрренса ключем
вы пишите так словно речь о кавае леонарде там
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Максим Макеев
неудобств он и клипперс в 24 году составит когда озвучит сумму контракта
не того товарища Fun Guy прозвали
так что удачи им с ним
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Fungus_Amongus
Когда Клипперс меняли Пола в Хьюстон ситуация была схожая. Пол хотел уйти в Хьюстон, которые не могли его приобрести как свободного агента, поэтому он активировал опцию и команды провели обмен. ЛАК отпустили Пола за пару средних возрастных игроков с истекающими контрактами, пару не особо ценных молодых и 30-й пик ближайшего драфта. Такие активы были бы нормальной компенсацией за 37-летнего Пола, но ему тогда только исполнилось 32 и его спад еще даже не начался. ЛАК не стали чинить препятствий Полу, долго торговаться, заламывать цену, типа ты же сам активировал опцию, поэтому обменяем тебя только если обмен сделает команду сильнее.
Моури же ведет себя не очень красиво, требуя жирную компенсацию за 34-летнего пост-праймового Хардена, который взял опцию для того, чтобы уйти, который даже самим не нужен, раз продление ему не предлагали. Харден для Филы конечно не Пол для Клипперс, чтобы помогать ему с попаданием в желаемую команду, значимость Хардена для Филы почти никакая, но не для Моури. Некрасиво вести себя так по отношению к игроку, которому ты в общем то всей карьерой обязан.
0
0
0
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Антон Ситдиков
Ответ Максим Макеев
неудобств он и клипперс в 24 году составит когда озвучит сумму контракта не того товарища Fun Guy прозвали так что удачи им с ним
Ну при условии, что они сохранят Джорджа, он может и пойти на уступки
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