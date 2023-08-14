Эдриан Воджнаровски: «Цель Хардена – доставить «Сиксерс» столько неудобств, чтобы они решились провести обмен»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о ситуации вокруг разыгрывающего Джеймса Хардена и «Филадельфии».

Журналист объяснил, что Харден активировал опцию, потому что понимал, что не получит денег, «близких к уровню «максималки». У «Сиксерс» не было никакого интереса обменивать разыгрывающего, потому что они так и не получили достойного предложения. Когда президент позвонил «Клипперс» и сказал, что сделки не произойдет, Харден принял решение выступить с заявлением.

«Цель Джеймса Хардена – доставить «Сиксерс» столько неудобств, чтобы они просто решили, что он им не нужен в тренировочном лагере, и провели обмен», – подвел итог Воджнаровски.

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