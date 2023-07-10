Кевин Пантер: «Мне не нравится идея с плей-ин в Евролиге»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Кевин Пантер Баскетбол

Капитан «Партизана» Кевин Пантер объяснил, почему не оценил идею с введением в Евролиге турнира плей-ин.

Пантер предположил, что формат одной решающей игры при определении участника плей-офф дает преимущество командам, которые с высокой вероятностью были слабее конкурентов в течение регулярки, но получат шанс добиться цели, выиграв всего один матч.

«Мне это не нравится. У нас в календаре 34 матча. Лучше решать все вопросы в этих матчах.

Эта лига и без того весьма конкурентоспособна. Здесь куча сильных игроков, зачем им еще и матч плей-ин?

Не знаю, значительно ли плей-ин удлинит сезон, но это тоже следует принимать во внимание. Сезон длинный и напряженный. В этих 34 играх идет яростная борьба. Мы должны определять участников плей-офф по турнирной таблице.

Мне бы не хотелось играть ни в каком плей-ин, да простят меня помешанные на баскетболе болельщики», – заявил Пантер.

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