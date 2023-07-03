Кевин Пантер объяснил, почему остался в «Партизане»: «Тренерский стиль, мое капитанское звание»

Защитник « » объяснил, почему остался в клубе, несмотря на интерес европейских грандов.

Сообщалось, что Пантер достиг договоренности о переходе с «Барселоной», но в итоге он продлился с «Партизаном» до 2025 года.

«У нас были переговоры с «Панатинаикосом» и «Барселоной». Был интерес из Турции. Предложения были, да. Это межсезонье.

Я решил остаться. Мне импонирует тренерский стиль игры. Я здесь уже два года, у меня капитанская повязка.

Было много всего, но я принял решение остаться. Это трудно понять. Каждый день сообщалось, что я уезжаю в другое место: « », «Панатинаикос», «Реал», «Фенербахче»… Это было для меня неожиданностью. Все говорили об этом, происходил какой-то бардак. Но мне этого не хотелось, мне это было не нужно, если честно. Иногда сценарии межсезонья могут свести с ума», – рассказал Пантер.

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