Стеф и Айеша Карри неудачно исполнили первый бросок перед бейсбольным матчем

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри и его жена Айеша были приглашены для исполнения символических бросков перед матчем бейсбольного «Окленда» в среду.
Броски в исполнении звездных супругов оказались неудачными. Айеша не добросила мяч, а Стефен запустил игровой снаряд сильно в сторону от кэтчера.
«Все друзья написали мне, как же плох был мой бросок. Все дело в том, что рядом стояла Айеша, я чувствовал это присутствие с правой стороны, поэтому мяч пошел далеко от центра», – заявил Карри с улыбкой.
Карри в прошлом сезоне вышел на 1-е место по точным трехочковым в истории НБА, а также стал MVP финальной серии.
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия