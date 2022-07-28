Стеф и Айеша Карри неудачно исполнили первый бросок перед бейсбольным матчем

Лидер «Уорриорз» и его жена Айеша были приглашены для исполнения символических бросков перед матчем бейсбольного в среду.

Броски в исполнении звездных супругов оказались неудачными. Айеша не добросила мяч, а Стефен запустил игровой снаряд сильно в сторону от кэтчера.

«Все друзья написали мне, как же плох был мой бросок. Все дело в том, что рядом стояла Айеша, я чувствовал это присутствие с правой стороны, поэтому мяч пошел далеко от центра», – заявил Карри с улыбкой.

Карри в прошлом сезоне вышел на 1-е место по точным трехочковым в истории , а также стал MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия