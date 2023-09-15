Душан Ивкович в нулевые мог получить должность главного тренера «Голден Стэйт»

Теги Душан Ивкович Денвер Голден Стэйт НБА Крис Маллин Билл Даффи Баскетбол

Известный сербский специалист Душан Ивкович имел шанс стать первым европейским главным тренером в НБА.

Как рассказал авторитетный агент Билл Даффи, Ивкович вел переговоры с «Голден Стэйт» в период, когда офисом клуба руководил Крис Маллин.

«Тренером, о котором я постоянно думал, был Ивкович. Мы пытались помочь ему оказаться в «Голден Стэйт». В какой-то момент, много лет назад – Крис Маллин тогда был генеральным менеджером – у нас была встреча в Майами, мы хотели помочь тренеру Ивковичу. Это не сработало, времена были еще не те.

Очень жаль, я думал, что все получится. По моему мнению, он был очень достойным, блестящим человеком, обладал отличными коммуникативными навыками и пользовался большим уважением. Я мечтал увидеть Ивковича тренером в Америке. Знаю, что он ушел из жизни. Упокой Господь его душу. Мы любили его», – сказал Даффи.

Маллин был главой офиса «Уорриорз» в нулевые, он покинул клуб в 2009 году.

Сам Ивкович рассказывал, что в 2002 году мог возглавить «Денвер».

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1 комментарий

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Сергей Ратников
ну учитывая каким дном был ГСВ в 00-е там мог любой прохожий тренером стать
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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