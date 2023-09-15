Душан Ивкович в нулевые мог получить должность главного тренера «Голден Стэйт»
Известный сербский специалист Душан Ивкович имел шанс стать первым европейским главным тренером в НБА.
Как рассказал авторитетный агент Билл Даффи, Ивкович вел переговоры с «Голден Стэйт» в период, когда офисом клуба руководил Крис Маллин.
«Тренером, о котором я постоянно думал, был Ивкович. Мы пытались помочь ему оказаться в «Голден Стэйт». В какой-то момент, много лет назад – Крис Маллин тогда был генеральным менеджером – у нас была встреча в Майами, мы хотели помочь тренеру Ивковичу. Это не сработало, времена были еще не те.
Очень жаль, я думал, что все получится. По моему мнению, он был очень достойным, блестящим человеком, обладал отличными коммуникативными навыками и пользовался большим уважением. Я мечтал увидеть Ивковича тренером в Америке. Знаю, что он ушел из жизни. Упокой Господь его душу. Мы любили его», – сказал Даффи.
Маллин был главой офиса «Уорриорз» в нулевые, он покинул клуб в 2009 году.
Сам Ивкович рассказывал, что в 2002 году мог возглавить «Денвер».
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