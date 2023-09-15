Джереми Лин подпишет контракт с тайваньским клубом

Разыгрывающий Джереми Лин (35 лет, 191 см) намерен продолжить карьеру в тайваньском клубе.

Лин подпишет контракт на следующий сезон с «Нью Тайбэй Кингз».

В минувшем сезоне экс-игрок НБА выступал в тайваньской лиге P. League+ за «Стилерс», набирая 26,3 очка, 8,5 подбора и 8,9 передачи в среднем за игру.

Лин в 2019 году окончательно потерял место в и выступал в различных чемпионатах, безуспешно пытаясь вернуться в лигу.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»