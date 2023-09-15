Джереми Лин подпишет контракт с тайваньским клубом

Теги переходы НБА Джереми Лин Баскетбол

Разыгрывающий Джереми Лин (35 лет, 191 см) намерен продолжить карьеру в тайваньском клубе.

Лин подпишет контракт на следующий сезон с «Нью Тайбэй Кингз».

В минувшем сезоне экс-игрок НБА выступал в тайваньской лиге P. League+ за «Стилерс», набирая 26,3 очка, 8,5 подбора и 8,9 передачи в среднем за игру.

Лин в 2019 году окончательно потерял место в НБА и выступал в различных чемпионатах, безуспешно пытаясь вернуться в лигу.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий