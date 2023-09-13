«Орландо» подписал Брэндона Уильямса и Тревелина Куина

Теги переходы Орландо НБА Тревелин Куин Брэндон Уильямс Баскетбол

«Орландо» объявил о подписании контрактов с разыгрывающим Брэндоном Уильямсом (23 года, 188 см) и защитником Тревелином Куином (26 лет, 198 см).

Уильямс в минувшем сезоне играл в Лиге развития НБА, в среднем набирая по 19,8 очка, 5,9 передачи, 4,0 подбора и 1,2 перехвата за игру.

В позапрошлом сезоне Куин выступал в основном за фарм-команду «Хьюстона». Он был признан MVP регулярного чемпионата, а позже и финальной серии Лиги развития. Также защитник сыграл 10 матчей за «Хьюстон», набирая в среднем 4,3 очка и 1,6 подбора.

В минувшем сезоне Тревелин провел 7 матчей за «Индиану», набирая 3,0 очка и 2,4 подбора.

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