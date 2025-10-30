Остин Ривз набрал 28 очков и отдал 16 результативных передач в победной игре с «Миннесотой»

Остин Ривз продолжает серию выдающихся матчей в отсутствие звезд «Лейкерс».

Последние две встречи Ривз завершал с 51 и 41 очками, в этот раз он уделил больше внимания розыгрышу и оформил крупный дабл-дабл – 28 очков и 16 передач на 3 потери. Защитник реализовал 9 из 24 бросков с игры, 3 из 11 из-за дуги и 7 из 7 с линии и набрал победные 2 очка флоатером под финальную сирену.

«Лейкерс» во второй раз в сезоне одолели обидчиков из прошлого плей-офф, в этот раз с минимальным преимуществом – 116:115. В матче не принимали участия Лука Дончич со стороны «Лейкерс » и Энтони Эдвардс со стороны «Миннесоты».

Деандре Эйтон также оформил дабл-дабл, в его активе 17 очков (8 из 11 с игры) и 10 подборов.