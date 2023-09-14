«Орландо» официально подписал Мэка Маккланга

Теги переходы Орландо НБА G-лига Мэк Маккланг Баскетбол

«Орландо» объявил о подписании свободного агента Мэка Маккланга (24 года, 188 см). Сообщалось, что контракт с баскетболистом частично гарантирован.

24-летний разыгрывающий является победителем конкурса данков 2023 года. Большую часть прошлого сезона Маккланг провел в G-лиге и стал чемпионом в составе «Делавэра».

В феврале защитник подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но провел за команду всего два матча. 9 апреля Маккланг принял участие в последнем матче регулярного чемпионата и был близок к трипл-даблу – 20 очков, 9 подборов и 9 передач.

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