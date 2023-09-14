«Филадельфия» объявила о подписании Дэнни Грина

Теги переходы Филадельфия НБА Дэнни Грин Баскетбол

«Филадельфия» официально заключила контракт с легким форвардом Дэнни Грин (36 лет, 198 см).

По информации СМИ, соглашение рассчитано на один сезон.

Грин ранее выступал за «Филадельфию» с 2020 по 2022 годы. Он в хороших отношениях с лидером команды Джоэлом Эмбиидом и новым главным тренером Ником Нерсом, с которым брал чемпионство в «Торонто».

В плей-офф-2022 Грин получил разрыв крестообразной связки в игре за «76-х», в межсезонье того года его обменяли в «Мемфис». В минувшем сезоне Дэнни провел в общей сложности 11 матчей, завершал игровой год он в «Кливленде».

Грин является трехкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио», «Рэпторс» и «Лейкерс».

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2 комментария

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megoBaks
в качестве играющего полутрупа
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