Ламаркусу Олдриджу интересен вариант с работой в тренерском штабе «Сан-Антонио»
Бывший игрок «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж заинтересован в возвращении в клуб.
Во время общения с поклонниками в социальных сетях Олдридж написал, что ему было бы интересно поработать в тренерском штабе «Сперс», занимаясь развитием игроков.
В случае возвращения в техасский клуб 38-летний Ламаркус стал бы одним из тренеров 1-го номера драфта НБА 2023 года Виктора Вембаньямы.
Олдридж играл за «Сан-Антонио» с 2015 по 2021 годы.
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