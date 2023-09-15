Бывший игрок « » заинтересован в возвращении в клуб.

Во время общения с поклонниками в социальных сетях Олдридж написал, что ему было бы интересно поработать в тренерском штабе «Сперс», занимаясь развитием игроков.

В случае возвращения в техасский клуб 38-летний Ламаркус стал бы одним из тренеров 1-го номера драфта НБА 2023 года Виктора Вембаньямы.

Олдридж играл за «Сан-Антонио» с 2015 по 2021 годы.

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