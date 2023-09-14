Скип Бэйлесс не оценил новые правила: «Как это изменит ситуацию? Нельзя со стороны судить о боли, которую испытывает другой мужчина»
Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс не поддерживает новые утвержденные лигой правила по распределению нагрузки звездных игроков.
«У нас культура лиги зависит от поведения агентов. Поэтому игроки говорят: «Мне все равно заплатят столько же, если я сыграю только 46 игр». Так что все остаются якобы «травмированными».
Но как это изменит ситуацию? Или я должен сказать игроку: «Ты не травмирован». Потому что мы не можем это оценить. Если бы существовала волшебная машина, которая определяла бы уровень твоего дискомфорта, это бы все разрешило.
Я не могу со стороны судить о боли, которую испытывает другой мужчина, какой у него болевой порог. И команда не может», – сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.
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