Скип Бэйлесс не оценил новые правила: «Как это изменит ситуацию? Нельзя со стороны судить о боли, которую испытывает другой мужчина»

Известный спортивный эксперт не поддерживает новые утвержденные лигой правила по распределению нагрузки звездных игроков.

«У нас культура лиги зависит от поведения агентов. Поэтому игроки говорят: «Мне все равно заплатят столько же, если я сыграю только 46 игр». Так что все остаются якобы «травмированными».

Но как это изменит ситуацию? Или я должен сказать игроку: «Ты не травмирован». Потому что мы не можем это оценить. Если бы существовала волшебная машина, которая определяла бы уровень твоего дискомфорта, это бы все разрешило.

Я не могу со стороны судить о боли, которую испытывает другой мужчина, какой у него болевой порог. И команда не может», – сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.

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