Маркифф Моррис вернулся в состав «Хит» после четырехмесячного отсутствия

Форвард в субботнем матче против «Миннесоты» (104:113) вернулся в строй, пропустив четыре месяца из-за травмы шейного отдела позвоночника.

Моррис получил травму в результате жесткого толчка со стороны центрового «Денвера» . Форвард не играл с 8 ноября и пропустил 58 матчей.

Перед сегодняшней игрой против «Миннесоты» Моррис получил разрешение вернуться на площадку. Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра отметил, что Маркифф долгое время тренировался с командой и готов к возвращению.

Сегодня Моррис провел на паркете 17 минут, выйдя со скамейки запасных, набрал 6 очков (3 из 7 с игры), сделал 4 подбора и 4 потери.

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