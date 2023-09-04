Майлз Тернер о сезоне-2023/24: «Хочу выйти на линейку «50/40/90»

Теги Индиана НБА Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер в подкасте Setting The Pace: A Pacers Podcast рассказал, над чем работает в межсезонье, а также поставил цель на предстоящий сезон-2023/24.

«Работаю над многими вещами. Понятно, продолжаю совершенствовать свой бросок. Надо подтянуть статистику. Стремлюсь выйти на линейку «50/40/90».

Думаю, что это возможно. Конечно, большая цель, но я знаю, что способен ее достичь», – сказал Тернер.

Прошлый сезон Тернер завершил с 18 очками и 7,5 подбора за игру при 54,8% с игры, 37,3% из-за дуги и 78,3% с линии. Лишь в одном сезоне из восьми бигмэн попадал более 80% со штрафных – во втором (80,9%).

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3 комментария

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Daff Rogers
Это уже 9 сезон в составе Индианы для Майлза. До него всего 7 игроков проводили за Пейсерз 9 и более сезонов.
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+2
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Дядя Санжар
В идеале М.Тернер должен был блистать в составе гсв..
0
0
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