«Вулвз» подписали Вайдаса Кариняускаса

Теги переходы Еврокубок сборная Литвы Вайдас Кариняускас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Вулвз Баскетбол

«Вулвз» объявили о подписании защитника сборной Литвы Вайдаса Кариняускаса (29 лет, 197 см), который прославился на минувшем чемпионате мира-2023 после треш-тока, адресованного Остину Ривзу («Лейкерс»).

Сообщается, что соглашение рассчитано на 2 года.

На ЧМ-2023 показатели Кариняускаса составили 4 очка и 3,1 передачи в среднем за игру.

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