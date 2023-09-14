«Вулвз» подписали Вайдаса Кариняускаса

«Вулвз» объявили о подписании защитника сборной Литвы Вайдаса Кариняускаса (29 лет, 197 см), который прославился на минувшем чемпионате мира-2023 после треш-тока, адресованного Остину Ривзу («Лейкерс»).

Сообщается, что соглашение рассчитано на 2 года.

На ЧМ-2023 показатели Кариняускаса составили 4 очка и 3,1 передачи в среднем за игру.

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