Вайдас Кариняускас об успехе сборной Литвы: «Включил режим «Не беспокоить» на телефоне»
Разыгрывающий сборной Литвы Вайдас Кариняускас рассказал, как команде удалось добиться пяти побед кряду на чемпионате мира-2023, также обыграв фаворитов турнира в лице Соединенных Штатов.
«Пришлось меньше пользоваться телефоном. Я включил режим «Не беспокоить». Тренер также предложил нам не трогать телефоны. Старался туда не лезть», – поделился Кариняускас.
Несмотря на историческую победу, Кариняускас подчеркнул важность оставаться самим собой: «Надеюсь, что мы останемся такими же скромными, какими были до сих пор».
Литва встретится с Сербией в матче 1/4 финала.
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