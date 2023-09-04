Вайдас Кариняускас об успехе сборной Литвы: «Включил режим «Не беспокоить» на телефоне»

Теги сборная Литвы сборная США Вайдас Кариняускас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Литвы Вайдас Кариняускас рассказал, как команде удалось добиться пяти побед кряду на чемпионате мира-2023, также обыграв фаворитов турнира в лице Соединенных Штатов.

«Пришлось меньше пользоваться телефоном. Я включил режим «Не беспокоить». Тренер также предложил нам не трогать телефоны. Старался туда не лезть», – поделился Кариняускас.

Несмотря на историческую победу, Кариняускас подчеркнул важность оставаться самим собой: «Надеюсь, что мы останемся такими же скромными, какими были до сих пор».

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1 комментарий

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МЗ
Тема "языка и Остина Ривза" не раскрыта.
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