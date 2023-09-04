Вайдас Кариняускас об успехе сборной Литвы: «Включил режим «Не беспокоить» на телефоне»

Разыгрывающий сборной Литвы Вайдас Кариняускас рассказал, как команде удалось добиться пяти побед кряду на чемпионате мира-2023, также обыграв фаворитов турнира в лице Соединенных Штатов.

«Пришлось меньше пользоваться телефоном. Я включил режим «Не беспокоить». Тренер также предложил нам не трогать телефоны. Старался туда не лезть», – поделился Кариняускас.

Несмотря на историческую победу, Кариняускас подчеркнул важность оставаться самим собой: «Надеюсь, что мы останемся такими же скромными, какими были до сих пор».

Литва встретится с Сербией в матче 1/4 финала.

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