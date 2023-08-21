В официальном аккаунте НБА появилось сообщение якобы бывшего сотрудника: «Иногда я работал по 14 часов без перерывов. Скажите спасибо Адаму Сильверу»

В официальном аккаунте в соцсети появилось сообщение, как утверждается, бывшего сотрудника компании, который по-прежнему имеет возможность публиковать сообщения. Он отметил, что условия работы в Лиге не соответствуют заработной плате, отдельно выделив комиссионера .

В данный момент сообщение удалено.

«Как мне выйти из этого аккаунта?

Не работаю здесь уже несколько недель. В любом случае НБА сильно перегружает своих сотрудников, работающих в социальных сетях, в ущерб их здоровью и социальной жизни при зарплате менее 50 тысяч долларов в год после уплаты налогов.

Иногда я работал по 14 часов без перерывов. Скажите спасибо Адаму Сильверу.

Мы не получаем медицинскую страховку, пока не отработали 3 месяца! Глупость, не правда ли?

Я рад, что уволился – не позволяйте, чтобы работа вставала на пути вашего счастья.

Сделайте пожертвование на поддержку психического здоровья ✌️», – говорится в сообщении.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций