В официальном аккаунте НБА появилось сообщение якобы бывшего сотрудника: «Иногда я работал по 14 часов без перерывов. Скажите спасибо Адаму Сильверу»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

В официальном аккаунте НБА в соцсети появилось сообщение, как утверждается, бывшего сотрудника компании, который по-прежнему имеет возможность публиковать сообщения. Он отметил, что условия работы в Лиге не соответствуют заработной плате, отдельно выделив комиссионера Адама Сильвера.

В данный момент сообщение удалено.

«Как мне выйти из этого аккаунта?

Не работаю здесь уже несколько недель. В любом случае НБА сильно перегружает своих сотрудников, работающих в социальных сетях, в ущерб их здоровью и социальной жизни при зарплате менее 50 тысяч долларов в год после уплаты налогов.

Иногда я работал по 14 часов без перерывов. Скажите спасибо Адаму Сильверу.

Мы не получаем медицинскую страховку, пока не отработали 3 месяца! Глупость, не правда ли?

Я рад, что уволился – не позволяйте, чтобы работа вставала на пути вашего счастья.

Сделайте пожертвование на поддержку психического здоровья ✌️», – говорится в сообщении.

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6 комментариев

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Freddy Durst
Правильное решение. Я так же уволился 10 лет назад из банка и счастлив
+1
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+1
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serginn
... cделайте пожертвование на поддержку психического здоровья"
Ваш Бен С.
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МЗ
Сейчас всё опять свалят на Хардена и Лилларда)))
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Павел Смирнов
Бедняга
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