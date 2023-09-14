Кэм Уитмор: «Первый постер-данк хочу сделать через Леброна или Янниса»
Новичок «Хьюстона» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте НБА-2023, дал интервью Playmaker.
Уитмора спросили, через кого он хочет поставить сверху в своих первых матчах в Лиге, а также кого «закрыть» в обороне.
«Первый постер – через Янниса или Леброна. А отзащищаться против Кавая», – сказал MVP Летней лиги-2023.
Уитмор принял участие в пяти матчах Летней лиги, набирая в среднем 20,4 очка, 5,6 подбора и 3 перехвата.
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