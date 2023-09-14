Кэм Уитмор: «Первый постер-данк хочу сделать через Леброна или Янниса»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон НБА Кавай Ленард Яннис Адетокумбо Кэм Уитмор Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте НБА-2023, дал интервью Playmaker.

Уитмора спросили, через кого он хочет поставить сверху в своих первых матчах в Лиге, а также кого «закрыть» в обороне.

«Первый постер – через Янниса или Леброна. А отзащищаться против Кавая», – сказал MVP Летней лиги-2023.

Уитмор принял участие в пяти матчах Летней лиги, набирая в среднем 20,4 очка, 5,6 подбора и 3 перехвата.

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2 комментария

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Bek_cp3
у него еще даже аватарки нет на спортсе, а он такие вещи заявляет)
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Леди Гаага
сначала бы сыграть матчей 60 в сезоне,с твоей -то больничной картой
+1
0
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