Кэм Уитмор: «Первый постер-данк хочу сделать через Леброна или Янниса»

Новичок « » Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте НБА-2023, дал интервью Playmaker.

Уитмора спросили, через кого он хочет поставить сверху в своих первых матчах в Лиге, а также кого «закрыть» в обороне.

«Первый постер – через или . А отзащищаться против », – сказал MVP Летней лиги-2023.

Уитмор принял участие в пяти матчах Летней лиги, набирая в среднем 20,4 очка, 5,6 подбора и 3 перехвата.

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