Кэм Уитмор: «Все, что тренерский штаб хочет от меня, я буду делать. В тренировочном лагере я весь внимание»

20-й номер драфта-2023 Кэм Уитмор рассказал о своей подготовке к сезону-2023/24, который он проведет за « », в это межсезонье возглавленный главным тренером Име Удокой.

«Я бы сказал, что основное внимание я уделял тому, чтобы освоить свою роль. Все, что тренерский штаб хочет от меня, я буду делать.

Если они мне что-то скажут, я прослежу, чтобы это было сделано. В тренировочном лагере я весь внимание», – сказал Уитмор в интервью The Athletic.

Форвард был признан самым ценным игроком прошедшей Летней лиги-2023.

Уитмор принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 20,4 очка, 5,6 подбора и 3 перехвата.

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