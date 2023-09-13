Александр Церковный: «Паскуаль подходит под систему «Зенита». У нас не было никаких сомнений и желания что‑то менять»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что у клуба не было намерений поменять главного тренера после неудачного прошлого сезона.
— Паскуаль остался в клубе. Возникли сложности при подписании нового соглашения?
— У Паскуаля был контракт на три года с определенными опциями. Ни одна из сторон этими опциями не воспользовалась. Мы решили, что как минимум еще один сезон проведем вместе.
— Была ли мысль поменять тренера в связи с неудачей в предыдущем сезоне?
— Не было такой мысли. Мы знаем, что у нас работает один из сильнейших европейских тренеров. Это тот тренер, который подходит под систему «Зенита». У нас не было никаких сомнений и желания что‑то менять. Мы понимали, что не совсем удачный результат предыдущего сезона — это следствие определенных обстоятельств.
— Тогда какие задачи ставите перед главным тренером и игроками?
— Мы должны показывать баскетбол высокого уровня, потому что многие болельщики ходят посмотреть не на результат, а на игру. Мы обязаны повторить чемпионский результат и сделать все возможное для этого.
Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье
Комментарии