Александр Церковный: «Паскуаль подходит под систему «Зенита». У нас не было никаких сомнений и желания что‑то менять»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что у клуба не было намерений поменять главного тренера после неудачного прошлого сезона.

— остался в клубе. Возникли сложности при подписании нового соглашения?

— У Паскуаля был контракт на три года с определенными опциями. Ни одна из сторон этими опциями не воспользовалась. Мы решили, что как минимум еще один сезон проведем вместе.

— Была ли мысль поменять тренера в связи с неудачей в предыдущем сезоне?

— Не было такой мысли. Мы знаем, что у нас работает один из сильнейших европейских тренеров. Это тот тренер, который подходит под систему « ». У нас не было никаких сомнений и желания что‑то менять. Мы понимали, что не совсем удачный результат предыдущего сезона — это следствие определенных обстоятельств.

— Тогда какие задачи ставите перед главным тренером и игроками?

— Мы должны показывать баскетбол высокого уровня, потому что многие болельщики ходят посмотреть не на результат, а на игру. Мы обязаны повторить чемпионский результат и сделать все возможное для этого.

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