Денис Захаров: «Новичков в «Зените» не так много, все знают систему Паскуаля»

Защитник « » в интервью «Матч ТВ» заявил, что новичков в составе команде в этом году не так много, что упрощает работу главному тренеру Хавьеру Паскуалю.

— Как провели лето? Как прошла подготовка к сезону?

— Восстанавливался после травмы, поэтому провел подготовку немного иначе, чем обычно. Отдохнуть не получилось, каждый день нужно было работать. Сейчас нахожусь на последней стадии восстановления.

— В межсезонье в команде появилось пять новых игроков. Удалось уже сыграться?

— Мне сложно ответить, потому что работал по своей программе. Но думаю, что команда дружная. По именам никого представлять не надо, это люди, сделавшие себя в баскетболе.

— С такой командой удастся взять чемпионство?

— Будем стараться. Вне зависимости от состава ставим перед собой только одну цель — победить.

— Прошлый сезон получился неудачным. Какие выводы сделали, что изменили в системе подготовки?

— У игроков своя программа, по которой работали. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы показать результат и порадовать болельщиков.

— Летом клуб продлил контракт с главным тренером. Игроки довольны этим решением?

— Новичков в команде не так много, все знают систему Паскуаля. А это всегда большой плюс, есть понимание, что и как делать. Да и тренеру так работать легче.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье